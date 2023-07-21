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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Polymetal планирует 7 августа завершить редомициляцию

Последний день торгов на LSE - 1 августа

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Polymetal по результатам взаимодействия с регулирующими органами и получения их одобрений ожидает, что редомициляция с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане будет завершена 7 августа, сообщила компания.

В результате редомициляции акции Polymetal перестанут быть совместимы с электронными расчетами в рамках CREST, что приведет к несоответствию требованиям листинга на Лондонской фондовой бирже. Последний день торгов на LSE - 1 августа

Делистинг с LSE зависит от его одобрения на собрании акционеров, которое состоится 28 июля. Прекращение листинга акций - не ранее 29 августа (делистинг вступит в силу не менее чем через 20 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения на собрании).

Для проведения необходимых операций, связанных с редомициляцией, Биржа МФЦА (AIX) приостановит торги акциями Polymetal после окончания торгового дня 1 августа. Ожидается, что торги возобновятся в день редомициляции или в скором времени после него. Несмотря на временную приостановку торгов, Polymetal подтверждает, что сохранит листинг на AIX после редомициляции, при этом биржа станет местом первичного листинга компании.

"Московская биржа" приостановит торги акциями Polymetal с 29 июля. Компания ожидает, что торги возобновятся вскоре после редомициляции.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Polymetal LSE Астана Джерси ИСТ Казахстан Московская биржа
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