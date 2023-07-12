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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Бразильский поставщик мяса JBS планирует двойной листинг в США и Бразилии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бразильская JBS SA, крупнейший в мире поставщик мясной продукции, сообщила, что планирует разместить свои акции на фондовых биржах в Сан-Паулу и Нью-Йорке.

На Нью-Йоркской фондовой бирже будут торговаться акции класса А, в Бразилии - бразильские депозитарные расписки (BDR).

"Стратегия двойного листинга повысит наши возможности в плане диверсификации и роста в секторе брендированных продуктов и продуктов с большей добавочной стоимостью, снизит затраты на привлечение капитала и увеличит выплаты акционерам", - отметил глава JBS Жилберту Томазони.

Сроки размещения акций на биржах не раскрываются.

Сейчас бумаги JBS торгуются на внебиржевом рынке под тикером JBSAY. С начала года котировки опустились на 15,7%, капитализация компании оценивается примерно в $8 млрд, по данным MarketWatch.

JBS, основанная в 1953 году, работает в 24 странах, ее штат насчитывает свыше 260 тысяч сотрудников.

Сан-Паулу Нью-Йорк JBS Бразилия Жилберту Томазони
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