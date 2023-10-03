Банк России интегрирует ESG-подходы в пруденциальное регулирование и надзор

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Банк России в перспективе намерен интегрировать ESG-подходы в пруденциальное регулирование и надзор, сообщил на II Международной конференции по внедрению ESG-принципов в страховой индустрии начальник управления развития корпоративных отношений департамента корпоративных отношений ЦБ Андрей Якушин.

Он признал, что эта тема воспринимается достаточно болезненно участниками рынка, такие решения будут приниматься ЦБ взвешенно, после тщательного анализа.

"В планах у нас эта тема есть, и мы будем ей заниматься, а также мониторить то, как рекомендации по присвоению ESG-рейтингов применяются в российском правовом поле", отметил он.

Якушин привел данные последнего мониторинга применения ESG-рекомендаций в ходе опроса участников банковского и небанковского сегментов финрынка. Исследование показало, что руководствуются положениями рекомендаций ЦБ по устойчивому развитию 60% банков, 33% страховщиков и 13% НПФов. Собственные показатели устанавливаются в привязке к целям ESG 21% банков, 33% страховщиков, эта практика не востребована пенсионными фондами.

Анализ влияния ESG-рисков на финансовые показатели компаний проводится 29% банков, 33% страховщиков и 3% НПФ. Отдельное структурное подразделение по ESG создано в 45% банков, 40% страховщиков, таковые вообще не создаются НПФами.

ЦБ рекомендует участникам финрынка рассмотреть вопрос о создании отдельного структурного подразделения, интегрировать вопросы в политики компаний, а также учитывать достижение планов по этому направлению в системе вознаграждений. Рекомендуется также оценивать существенность ESG-рисков, совету директоров и исполнительному органу - учитывать эти вопросы в повестке заседаний.

В методологии ЦБ для страховщиков учтены вопросы политики ESG- инвестирования, создания экологических продуктов и программ, связанных с заботой о здоровье граждан, реализация проектов энергосбережения. ESG-принципы могут появляться в маркетинговой политике и в области раскрытия информации, при оценке климатических рисков. "Климатические риски реализуются через обычные риски - кредитный, рыночный, операционный и риск ликвидности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но их следует учитывать для текущей оценки активов", сказал Якушин.

В ближайших планах ЦБ на 2023 и 2024 годы "проведение стресс-тестирования переходных климатических рисков в новых условиях", по итогам работы регулятором будут организованы общественные консультации по этой теме, а затем ЦБ планируется "разработка рекомендаций для финансовых организаций по учету климатических рисков".

"Сейчас помимо рекомендаций по учету климатических рисков мы работаем над рекомендациями по формированию стратегии устойчивого развития и климатического перехода для компаний. У крупных компаний, конечно, такие стратегии давно уже есть, но для компаний средних и небольших это будет полезным методологическим материалом для разработки соответствующих стратегий. А без таких стратегий невозможно выпустить облигации, связанные с целями устойчивого развития, или облигаций климатического перехода, которые в том числе способствуют постепенной декарбонизации "коричневых" компаний. Мы будем продолжать мониторить то, как публичные акционерные общества и финансовые организации применяют наши рекомендации, в том числе как они раскрывают информацию в области устойчивого развития", сказал представитель ЦБ.

Кроме того, Банк России разработает рекомендации по формированию стратегии устойчивого развития, расширит подходы к раскрытию информации по теме ESG, будет продолжать "проведение мониторинга и анализа климатических рисков".

В планах ЦБ также - совершенствование методологии ESG-рейтингов. Регулятор намерен принимать участие в развитии "национальной системы углеродного регулирования и биржевой торговли углеродными единицами", сообщил Якушин.

ЦБ продолжит работу по "интеграции возможности обращения углеродных единиц с дружественными странами, прежде всего - странами БРИКС", дополнил он.

Задача ЦБ - интегрировать ESG -принципы и аспекты устойчивого развития в системы корпоративного управления кредитных и некредитных организаций, сказал представитель регулятора. Он напомнил, что к настоящему моменту Банк России уже разработал значительную часть рекомендаций по ESG -повестки.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе выступления на конференции по ESG резюмировал: "У нас есть отчетность по МСФО, по РСБУ. К таким стандартам уже привыкают и инвесторы, и пользователи, и термин ESG, и повестка ESG, и отчетность ESG становятся новым стандартом на финансовом рынке. Устойчивое развитие - это действительно глобальный тренд".