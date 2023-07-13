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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Инфляция во Франции в июне замедлилась до 5,3%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июне увеличились на 5,3% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6% в мае и обновила минимум с марта прошлого года.

Окончательная оценка совпала как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены в июне выросли на 0,2% относительно мая. Динамика инфляции в помесячном выражении также совпала с предварительными данными и ожиданиями экспертов. В мае цены снизились на 0,1% к апрелю.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в июне увеличились на 4,5% в годовом выражении. По сравнению с предыдущим месяцем цены повысились на 0,2%. В мае первый показатель вырос на 5,1%, второй - снизился на 0,1%.

Цены на энергоносители во Франции в прошлом месяце упали на 3% в годовом выражении после роста на 2% в мае, а рост цен на продукты питания замедлился до 13,7% с 14,3%. Промышленные товары подорожали на 4,1% (в мае подъем составлял 4,6%), а темпы инфляции в сфере услуг сократились до 3% с 3,2% месяцем ранее.

Предварительные данные по инфляции во Франции за июль будут опубликованы 28 июля, окончательные - 11 августа.

Insee Франция
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