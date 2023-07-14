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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Квартальная чистая прибыль Citigroup сократилась, но превзошла прогнозы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года американский банк Citigroup Inc. снизил чистую прибыль и выручку, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Чистая прибыль банка в апреле-июне составила $2,92 млрд, или $1,33 в расчете на акцию, по сравнению с $4,55 млрд, или $2,19 на акцию, за аналогичный период 2022 года.

Квартальная выручка банка понизилась на 1%, до $19,44 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Citigroup в минувшем квартале на уровне $1,31 на акцию и выручку в размере $19,34 млрд.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 30 июня увеличился до 13,3% с 12% годом ранее.

Отчисления в резервы на покрытие возможных убытков по кредитам выросли на 77%, до $1,5 млрд.

Подразделение по работе с институциональными клиентами (Institutional Clients Group, ICG) сократило выручку на 8,6%, до $10,44 млрд. В том числе выручка от операций с активами с фиксированной доходностью во втором квартале снизилась на 13,5%, до $3,53 млрд, выручка от операций с акциями уменьшилась на 10,2%, до $1,09 млрд.

Выручка в сфере личного банкинга и управления состояниями (Personal Banking and Wealth Management, PBWM) в апреле-июне повысилась на 6,1%, до $6,4 млрд.

C начала 2023 года капитализация Citigroup увеличилась на 5,4%, до $92,2 млрд.

Citigroup США
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