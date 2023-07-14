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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Палата представителей США одобрила проект военного бюджета объемом $886 млрд

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США проголосовала за свой проект закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) на сумму в $886 млрд, сообщает The Hill.

Проект оборонного бюджета поддержали 219 человек, против проголосовали 210. Издание назвало принятие законопроекта большой победой для спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и республиканцев, у которых в палате большинство.

Сенат Конгресса, контролируемый Демократической партией, в следующий вторник должен проголосовать за собственный проект закона о национальной обороне. Затем обе палаты будут обсуждать финальный вариант NDAA. Позднее законопроект должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.

The New York Times отмечает, что проект бюджета на сумму в $886 млрд предусматривает меры для противостояния КНР и России, назначение специального главного инспектора, который будет следить за помощью США Украине, увеличение американского военного персонала на 5,2%.

Ранее стало известно, что ряд поправок от республиканцев в проект NDAA о сокращении или прекращении военной помощи Украине оказался заблокирован в Палате представителей. В частности, законодатели отклонили поправки о том, что Белый дом должен подготовить доклад Конгрессу о стратегии участия США в украинском конфликте. Кроме того, конгрессмены настаивали на решении нескольких связанных с Украиной проблем, например, о запрете на передачу кассетных боеприпасов за границу. Однако эти вопросы в итоге на голосование не вынесли.

Конгресс США Украина Китай Республиканская партия Демократическая партия
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