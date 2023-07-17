Эксперты улучшают прогнозы для экономики США с учетом замедления инфляции

Вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев они снизили до 54% с прежних 61%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Замедление инфляции в США, сохранение устойчивости американского рынка труда и экономики в целом заставляет экспертов пересматривать прогнозы для ВВП страны в лучшую сторону, пишет The Wall Street Journal.

Вероятность рецессии в Штатах в следующие 12 месяцев оценивается экономистами в 54%, показывают результаты ежеквартального опроса, проведенного газетой. В двух предыдущих опросах шансы рецессии оценивались в 61%.

Опрос проводился с 7 по 12 июля среди 69 экономистов.

Консенсус-прогноз предполагает, что экономика США во втором квартале выросла на 1,5% в годовом выражении. В апреле ожидалось, что американский ВВП увеличится лишь на 0,2% в апреле-июне.

Они по-прежнему прогнозируют спад в экономике США, но теперь полагают, что он произойдет позже и будет более слабым, чем ожидалось ранее.

Так, экономисты ждут увеличения американского ВВП на 0,6% в третьем квартале этого года (ранее прогнозировалось снижение на 0,3%) и его уменьшения на 0,1% в четвертом. Средний прогноз на весь 2023 год предусматривает рост на 1% - это вдвое лучше, чем в апреле.

Порядка 60% опрошенных экспертов отметили в качестве главной причины для оптимизма в отношении перспектив экономики замедление инфляции. Экономисты в среднем ждут ослабления темпов роста индекса потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (PCE Core) в четвертом квартале 2023 года до 3,7% в годовом выражении. В мае этот показатель увеличился на 4,6%.

Перспектива "мягкой посадки" экономики США, то есть замедление инфляции без рецессии, вновь на повестке дня, отмечает директор Института экономических прогнозов Университета центральной Флориды Шон Снэйт.

"В начале года это казалось несбыточной мечтой", - говорит Снэйт.

Опрошенные WSJ экономисты по-прежнему ожидают, что американский рынок труда будет ежемесячно терять в среднем 10 551 рабочее место в первом квартале 2024 года. Однако теперь они полагают, что во втором и третьем кварталах рост числа рабочих мест возобновится. Таким образом, потенциальный спад на рынке труда США, по их мнению, будет незначительным.

Большинство опрошенных предполагают по крайней мере еще одно повышение базовой процентной ставки Федрезервом.