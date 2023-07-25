Эксперты считают, что грядущее повышение ставки ФРС будет последним перед перерывом

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США на июльском заседании повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, после чего цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) может закончиться, прогнозируют экономисты и участники рынка.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры видят практически 100%-ную вероятность ее подъема на 25 б.п. по итогам двухдневной встречи руководства ЦБ, которая завершится в среду, согласно данным CME FedWatch.

С учетом того, что аналитики считают подъем ставки по сути решенным делом, особое внимание будет направлено на традиционное выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла по итогам заседания. От него в целом не ждут существенного изменения риторики.

"Хотя мы и полагаем, что июльское повышение станет для ФРС последним в этом цикле, мы не думаем, что центробанку будет комфортно признаться в этом", - сказал глава отдела макростратегии на рынке США в TD Securities Оскар Муньос.

Вместо этого Пауэлл, скорее всего, сосредоточится на четырех основных пунктах в своем выступлении, считает экономист Bank of America Securities Майкл Гапен. В числе этих пунктов - готовность Федрезерва сделать все необходимое для возврата инфляции к 2% и намерение опираться на поступающие статданные при принятии дальнейших решений. Также глава ФРС, вероятно, не исключит возможность новых повышений ставки, но даст понять, что центробанк не хочет причинять экономике излишний сопутствующий ущерб при борьбе с инфляцией.

К сентябрьской встрече руководства ЦБ станет более очевидным, что рост занятости замедляется вместе с инфляцией, поэтому Федрезерв, скорее всего, займет выжидательную позицию, полагает старший экономист PNC Financial Services Group Гас Фоше.

Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 209 тысяч, минимальными темпами с декабря 2020 года. Тем временем июньская инфляция замедлилась до 3%, самого низкого уровня за два года, хотя еще год назад показатель превышал 9%.

Экономистов очень впечатлил отчет об инфляции, подчеркнул главный экономист CIBC Capital Markets Эйвери Шенфилд. "Рынок начинает верить в то, что инфляция снижается сама по себе", - добавил он.

Прогноз Федрезерва, обнародованный по итогам прошлого заседания, показал, что руководство ждет еще двух подъемов ставки на 25 б.п. до конца года.

"Несмотря на то, что большинство членов руководства ФРС поддерживают еще два повышения, мы считаем, что замедление экономики продолжается", - сказал старший экономист BMO Capital Markets Сол Гуатьери. Это замедление приведет к тому, что регулятор не станет повышать ставки до конца года, считает он.

Ряд известных экономистов в последние недели высказались о том, что у Федрезерва больше нет необходимости в повышении ставок, включая нобелевского лауреата по экономике Кристофера Писсаридеса.

Бывшая руководитель Федеральной корпорации страхования банковских вкладов (FDIC) Шейла Бэр в колонке для Financial Times озвучила то же мнение.

"Сейчас Федрезерву нужно не двигаться и удерживать ставки на прежнем уровне", - написала она.

"Поступающие статданные дают надежду на то, что инфляцию удастся существенно снизить, если не победить окончательно, при этом не подавив экономический рост, если только ФРС не переборщит (с подъемом ставки - ИФ)", - добавила Бэр.