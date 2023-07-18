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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Novartis сообщила о росте квартальной прибыли на 37%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG нарастила выручку во втором квартале 2023 года на 7%, чистую прибыль - на 37%, а также объявила buyback на сумму до $15 млрд.

В апреле-июне выручка компании составила $13,62 млрд против $12,78 млрд годом ранее.

Операционная прибыль Novartis увеличилась на 31%, до $2,92 млрд. Чистая прибыль составила $2,31 млрд по сравнению с $1,7 млрд годом ранее.

На фоне сильного первого полугодия компания повысила прогноз роста выручки в 2023 году до 7-9% (high single digit) с 4-6% (mid-single digit) и объявила обратный выкуп акций на сумму до $15 млрд, который завершится до конца 2025 года.

Кроме того, совет директоров одобрил выделение Sandoz. Ожидается, что сегмент дженериков станет независимым в начале четвертого квартала, его акции будут торговаться в Цюрихе, ADR на них - в США.

Накануне также стало известно о том, что Novartis купит американскую биотехнологическую DTx Pharma за $500 млн плюс дополнительные выплаты, зависящие от достижения определенных результатов. Одно из основных направлений работы DTx - лечение расстройств, затрагивающих нервную систему.

Novartis Sandoz США DTx Pharma Швейцария
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