Инфляция в РФ с 11 по 17 июля ускорилась до 0,18%, годовая выросла до 3,65%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 11 по 17 июля составила 0,18% после 0,14% с 4 по 10 июля, 0,13% с 27 июня по 3 июля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца потребительские цены к 17 июля выросли на 0,38%, с начала года повышение цен к этой дате составило 3,15%.

Из данных за 17 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 июля ускорилась до 3,65% с 3,33% на 10 июля и с 3,25% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 3,87% (с 3,59% на 10 июля), если высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Расхождение в оценках годовой инфляции связано с тем фактом, что в прошлом году с 1 июля была индексация тарифов ЖКХ, и рост цен только за первый день июля 2022 года составила 0,2% (но за 17 дней июля было уже снижение цен на 0,01%), а в целом за июль 2022 года была зафиксирована дефляция (снижение цен) в 0,39%. В июле 2023 года индексации тарифов ЖКХ не было (она была сдвинута на более ранний период - на 1 декабря 2022 года).

За период с 11 по 17 июля 2023 г. выросли цены: на сахарный песок - на 1,1%, колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,8%, куриные яйца и черный чай - на 0,5%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 0,8% (после роста на 0,4% неделей ранее), в том числе на капусту - 5,2%, бананы - 2,7%, яблоки - 2,3%, помидоры - 1,9%. В то же время цены на огурцы снизились на 5,4%, лук - на 4,3%, морковь - на 1,8%, свеклу - на 1,1%.

Снизились цены: на вермишель - на 0,9%, консервы мясные для детского питания и крупу гречневую - на 0,7%, масло подсолнечное и макаронные изделия - на 0,5%.

Из непродовольственных товаров выросли за неделю цены: на телевизоры - на 1,4%, смартфоны - на 0,5%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный выросли за неделю на 0,5%, дизельное топливо - на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 2% (неделей ранее рост составлял 4,8%).