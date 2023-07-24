Дефицит счета текущих операций Белоруссии в январе-апреле вырос в 1,6 раза

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса Белоруссии по итогам января-апреля 2023 года составило $1,8 млрд (7,8% ВВП), что в 1,6 раза больше, чем в январе-апреле 2022 года, говорится в материалах Нацбанка страны.

По итогам первого квартала дефицит текущего счета составлял $1,73 млрд (рост на 28,9%), в четвертом квартале 2022 года профицит текущего счета снизился до $503,9 млн с $1,87 млрд в третьем квартале.

В структуре счета текущих операций положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе-апреле составило $203,3 млн (0,9% ВВП), сократившись в 6 раз. Общая сумма профицита сложилась за счет дефицита во внешней торговле товарами на $782,1 млн и профицита в торговле услугами на $985,4 млн.

По статье "первичные доходы" (разница между выплатами инвестиционных доходов и притоком средств от оплаты труда временных работников за границей) в январе-апреле сформировался дефицит в размере $2,3 млрд (снижение на 8%). По статье "вторичные доходы" (сальдо поступлений трансфертов из-за границы в пользу государства) профицит вырос на 21% - до $372,7 млн.

Чистое заимствование по финансовому счету достигло $1,1 млрд (4,9% ВВП), увеличившись в 1,4 раза. В структуре финансового счета чистый приток прямых инвестиций был равен $1,8 млрд, чистый приток портфельных инвестиций - $455,9 млн.

В 2022 году профицит текущего счета составил $2,68 млрд (3,7% ВВП), что на 24,1% больше, чем в 2021 году.