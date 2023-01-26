В Москве построят комплекс по выпуску деталей для авиадвигателей стоимостью 35 млрд руб.

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в "Ростех") в 2023 году начнет строительство комплекса по выпуску деталей для авиадвигателей самолетного и вертолетного назначения, сообщила пресс-служба "Ростеха".

Базовой площадкой выбрана территория московского предприятия ОДК "Салют" на проспекте Буденного. Комплекс, как ожидается, станет одним из крупнейших промышленных центров столицы, где будут работать более 13 тыс. человек.

Возведение четырех основных промышленных объектов планируется завершить в 2026 году. Там будет развернуто производство комплектующих для ряда самолетных двигателей - ТВ7-117СТ-01/02 (предназначены для оснащения Ил-114-300 и "Ладоги"), ПД-14 (для МС-21), ПД-8 (для SSJ-NEW) и вертолетных - ВК-650В (для Ка-226, "Ансата", VRT-500), ВК-1600В (для Ка-62). Там же разместится центр аддитивных технологий, где будут создаваться детали с геометрией, недоступной при традиционных видах обработки.

Объем инвестиций в проект составит около 35 млрд руб.

"Перед авиастроительными предприятиями "Ростеха" стоит более чем амбициозная задача - построить и поставить заказчикам сотни воздушных судов разных типов до 2030 года. Новый промышленный комплекс в Москве поможет реализовать эти планы", - заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, которого цитирует пресс-служба.

По госпрограмме поддержки лизинга гражданских воздушных судов до 2030 года на рынок планируется поставить более 450 самолетов и 460 вертолетов, сообщали ранее в "Ростехе". Приобретать технику - для последующей передачи авиаперевозчикам по льготным ставкам - будут лизинговые компании. Проект будет софинансирован средствами из Фонда национального благосостояния.