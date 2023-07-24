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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Котировки золота стабильны в ожидании решения Федрезерва

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото почти не меняются в понедельник, трейдеры ждут итогов июльского заседания Федеральной резервной системы США.

Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 16:12 мск повысились на 0,1%, до $1969 за тройскую унцию. Драгметалл завершил в плюсе последние две недели подряд.

Участники рынка и аналитики в целом ожидают, что ФРС повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседании, которое завершится в среду. Они будут внимательно следить за сигналами, как недавние статданные, включая данные о падении инфляции до двухлетнего минимума, отразились на дальнейших планах центробанка.

Ожидания, что июльское повышение ставки может оказаться последним в текущем цикле, оказывают понижательное давление на доллар и поддерживают цены на золото.

"Общий тренд цен на золото остается позитивным. Пока инвесторы снова заняли выжидательную позицию", - отметил аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.

Comex США ФРС
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