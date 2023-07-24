Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Цена нефти Brent поднялась выше $82 за баррель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился вечером в понедельник на ожиданиях сокращения предложения топлива на мировом рынке во втором полугодии.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:15 по московскому времени подорожали на $0,96 (1,18%) - до $82,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,04 (1,35%) - до $78,11 за баррель.

По итогам прошлой недели WTI и Brent подорожали на 2,3% и 1,5% соответственно, завершив в плюсе четвертую неделю подряд. Подъем зафиксирован, несмотря на восстановление курса доллара, что "говорит о том, что ограничения поставок, как и было задумано ОПЕК+, оказывают нужный эффект в плане создания повышательного давления на цены", отметил старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Эксперт также отметил, что некоторые трейдеры могут начать сокращать позиции в рисковых активах в преддверии заседания Федрезерва, итоги которого станут известны в среду.

Экономисты практически полностью уверены в том, что ФРС снова повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, однако многие полагают, что это повышение станет последнем в текущем цикле, начавшемся в марте 2022 года.

"Если сигналы Федрезерва не совпадут с ожиданиями "еще одно повышение и все", такое несоответствие может стать источником повышенной волатильности", - написал Уотерер.

Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики Goldman Sachs допустили подорожание Brent до $86 к концу года

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Ряд банков Киргизии приостановил операции с подпавшим под санкции "Юнистримом"

"Казпочта" приостановила операции с попавшим под санкции "Юнистримом"

"Казпочта" приостановила операции с попавшим под санкции "Юнистримом"

"Барби" заработала $155 млн в дебютный уикенд в США и Канаде, установив годовой рекорд

"Барби" заработала $155 млн в дебютный уикенд в США и Канаде, установив годовой рекорд

Международный совет повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду на 0,5 млн т

Ряд грузинских и армянских банков приостановили работу с подпавшим под санкции "Юнистримом"

"КАМАЗ" приостановил выпуск грузовиков до 6 августа из-за корпоративного отпуска

"КАМАЗ" приостановил выпуск грузовиков до 6 августа из-за корпоративного отпуска
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });