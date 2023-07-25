Brent подорожала до $82,95 за баррель

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок умеренно повышаются утром во вторник из-за сохраняющихся опасений по поводу дефицита топлива на мировом рынке.

К 8:05 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 21 цент (0,25%), до $82,95 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,67 (2,2%) - до $82,74 за баррель, завершив торги на максимальной отметке с 19 апреля.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на 24 цента (0,3%) и составили $78,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $1,67 (2,2%) - до $78,74 за баррель, обновив максимум с 24 апреля.

"Неутолимая жажда летней нефти создала эффект снежного кома, который привел к многонедельному ралли, - сказал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. - Сокращение поставок из Саудовской Аравии и России привело к росту спроса на американскую нефть марки WTI со стороны азиатских покупателей".

По его словам, на текущую ситуацию оказали влияние несколько факторов, включая растущий летом спрос в США, активное восстановление экономики Китая и позитивные прогнозы для спроса в Индии, где предложение остается ограниченным.

Рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведет к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до $86 за баррель к концу года, полагают аналитики Goldman Sachs Group.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих буровых установок в США сократилось на 7 единиц, до 530.