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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Цена Brent замедлила снижение и достигла $82,9 за баррель

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок замедлили снижение вечером в среду после выхода официальных данных о запасах в США.

К 17:48 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,37%) - до $82,94 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,37 (0,46%) - до $79,26 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июля, сократились на 600 тысяч баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина сократились на 786 тысяч баррелей, а запасы дистиллятов понизились на 245 тысяч баррелей.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,35 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 1,68 млн баррелей и снижение резервов дистиллятов на 301 тысячу баррелей.

Также участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Итоги заседания станут известны в 21.00 по Москве, и у аналитиков и экономистов практически нет сомнений в том, что ключевая процентная ставка Федрезерва будет повышена на 25 базисных пунктов. Трейдеры будут ждать от Пауэлла сигналов о том, планирует ли центробанк новые подъемы ставки. Высокие ставки замедляют экономический рост и негативно влияют на спрос на энергоносители.

Brent WTI Минэнерго США ФРС Джером Пауэлл
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