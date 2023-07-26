Нерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ в июне на 42 млрд рублей

Их доля в прошлом месяце уменьшилась до 8,8% с 9,1%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июне 2023 года уменьшился на 42 млрд рублей, или на 2,4%, до 1,690 трлн рублей (минимум с 1 марта 2017 года), сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в июне вырос на 367 млрд рублей, или на 1,9%, до 19,312 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в июне уменьшилась до 8,8% с 9,1%. Значение этого показателя на 1 июля стало минимальным с 1 августа 2012 года, когда доля нерезидентов составляла 9,1%.

В 2022 году объем инвестиций нерезидентов уменьшился на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей.