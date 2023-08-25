Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Нерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ в июле на 134 млрд рублей

Их доля снизилась до 7,9%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июле 2023 года уменьшился на 134 млрд рублей, или на 7,9%, до 1,556 трлн рублей (минимум с 1 января 2017 года), сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в июле вырос на 355 млрд рублей, или на 1,8%, до 19,667 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в июле уменьшилась до 7,9% с 8,8%. Значение этого показателя на 1 августа стало минимальным с 1 июля 2012 года, когда доля нерезидентов составляла 6,5%.

В 2022 году объем инвестиций нерезидентов уменьшился на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей, в январе-июле 2023 года - на 422 млрд рублей, или на 21,3%, с 1,978 трлн рублей.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк "Траст" продал 90% "Точки" ее миноритарию за 41,5 млрд рублей

Мишустина предупредили о риске срыва осеннего сева на Ставрополье

Стоимость Аи-95 на бирже впервые превысила 72 тыс. руб. за тонну

Стоимость Аи-95 на бирже впервые превысила 72 тыс. руб. за тонну

Суд попросили изъять в пользу государства акции Дальнегорского ГОКа

Суд отказал в коллегиальном рассмотрении дела об отмене приватизации "Метафракса"

Рост цен на мясо за последний месяц ощутили 40% россиян

Windfall tax для группы Сбербанка составит до 3 млрд рублей

Windfall tax для группы Сбербанка составит до 3 млрд рублей

Heineken продал активы в России за 1 евро без опции обратного выкупа

Heineken продал активы в России за 1 евро без опции обратного выкупа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });