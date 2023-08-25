Нерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ в июле на 134 млрд рублей

Их доля снизилась до 7,9%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июле 2023 года уменьшился на 134 млрд рублей, или на 7,9%, до 1,556 трлн рублей (минимум с 1 января 2017 года), сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в июле вырос на 355 млрд рублей, или на 1,8%, до 19,667 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в июле уменьшилась до 7,9% с 8,8%. Значение этого показателя на 1 августа стало минимальным с 1 июля 2012 года, когда доля нерезидентов составляла 6,5%.

В 2022 году объем инвестиций нерезидентов уменьшился на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей, в январе-июле 2023 года - на 422 млрд рублей, или на 21,3%, с 1,978 трлн рублей.