Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Цукерберг заявил, что соцсеть Threads ежедневно используют десятки миллионов человек

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Ежедневная аудитория соцсети Threads, которую ранее запустила Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), составляет десятки миллионов пользователей, заявил глава корпорации Марк Цукерберг на фоне сообщений о снижении интереса к сервису.

Он также отметил, что в компании не ожидали столь высоких результатов, и выразил уверенность в перспективах проекта.

В ближайшее время компания планирует уделять внимание совершенствованию основного функционала и удержанию аудитории, после чего сосредоточится на привлечении новых пользователей, говорится в сообщении Цукерберга в Threads.

Сервис микроблогов Threads, аналогичный соцсети Twitter, был запущен 6 июля. К концу минувшей недели число загрузок приложения достигло 150 млн, по данным аналитической платформы data.ai.

Однако после успешного старта Threads стал терять популярность - время, которое пользователи проводят в приложении, сократилось, а прирост аудитории замедлился, пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Sensor Tower и Similarweb.

Марк Цукерберг Threads
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крупнейший в мире айсберг дрейфует вдоль Антарктиды со скоростью 150 км в месяц

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует 40-градусную жару во многих частях мира

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует 40-градусную жару во многих частях мира

Объем денежных переводов в Грузию в I полугодии вырос на треть

Объем денежных переводов в Грузию в I полугодии вырос на треть

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Лавров и глава МИД Турции обсудили альтернативы "зерновой сделке"

Поставки трубопроводного газа в Китай в мае обновили исторический рекорд

Поставки трубопроводного газа в Китай в мае обновили исторический рекорд

Главы МИД Турции и России обсудили зерновую сделку

Главы МИД Турции и России обсудили зерновую сделку

В Кремле заявили, что продолжение "зерновой сделки" без РФ сопряжено с рисками

В Кремле заявили, что продолжение "зерновой сделки" без РФ сопряжено с рисками
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об "ударе возмездия" по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве

В нескольких странах Европы вспыхнули природные пожары из-за аномальной жары

В нескольких странах Европы вспыхнули природные пожары из-за аномальной жары
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });