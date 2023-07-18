Цукерберг заявил, что соцсеть Threads ежедневно используют десятки миллионов человек

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Ежедневная аудитория соцсети Threads, которую ранее запустила Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), составляет десятки миллионов пользователей, заявил глава корпорации Марк Цукерберг на фоне сообщений о снижении интереса к сервису.

Он также отметил, что в компании не ожидали столь высоких результатов, и выразил уверенность в перспективах проекта.

В ближайшее время компания планирует уделять внимание совершенствованию основного функционала и удержанию аудитории, после чего сосредоточится на привлечении новых пользователей, говорится в сообщении Цукерберга в Threads.

Сервис микроблогов Threads, аналогичный соцсети Twitter, был запущен 6 июля. К концу минувшей недели число загрузок приложения достигло 150 млн, по данным аналитической платформы data.ai.

Однако после успешного старта Threads стал терять популярность - время, которое пользователи проводят в приложении, сократилось, а прирост аудитории замедлился, пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Sensor Tower и Similarweb.