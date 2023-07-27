ЕЦБ может поднять ставку в сентябре или сделать паузу в цикле ужесточения ДКП

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен основываться на поступающих статданных при принятии следующих решений по денежно-кредитной политике (ДКП), заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Мы открыты для любых возможных шагов в сентябре и далее, - сказала Лагард. - Решения о том, какие шаги будут сделаны в сентябре, не принято".

Это может быть как повышение ставки, так и пауза в цикле ужесточения политики, отметила Лагард, добавив, что ЕЦБ не планирует снижать ставку в сентябре.

"Мы преднамеренно говорим, что наши решения в сентябре и далее будут определяться именно статданными, - сказала она. - Поступающая информация и наша оценка этой информации покажут, нужно ли нам сделать больше в плане ужесточения политики, и если нужно, то в каком объеме".

Если ЕЦБ сделает паузу в цикле подъема ставок, "она необязательно будет долгой", отметила Лагард.

По словам президента ЕЦБ, краткосрочные перспективы экономики еврозоны ухудшились, главным образом, в связи с ослаблением внутреннего спроса.

"Высокая инфляция и ужесточение финансовых условий сдерживают расходы. Эти факторы особенно сказываются на промышленном производстве, которое также сдерживается низким внешним спросом. Рынок жилья и инвестиции бизнеса также демонстрируют сигналы ослабления, в то время как сфера услуг остается более устойчивой", - сказала Лагард.

Она отметила, что в ближайшей перспективе слабость экономики сохранится, однако снижение инфляции и повышение зарплат со временем приведут к восстановлению темпов роста.

По словам Лагард, драйверы инфляции в еврозоне меняются: внешнее давление ослабляется, тогда как внутреннее усиливается в результате подъема зарплат и становится все более важным двигателем инфляции.

"Перспективы экономического роста и инфляции остаются неопределенными", - заявила Лагард, отметив в качестве факторов риска геополитические факторы.

"Факторы, которые могут привести к усилению инфляции, включают возможность повышения цен на энергоносители и продукты питания, в частности, в связи с односторонним выходом России из Черноморской зерновой инициативы", - сказала она.

В четверг ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Базовая ставка по кредитам была увеличена до 4,25%, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5%.

Следующее заседание ЕЦБ пройдет 14 сентября.

Курс евро к доллару опустился на итогах заседания европейского регулятора и немного отыграл падение на заявлениях Лагард. По данным на 17:00 по московскому времени он составляет $1,1011 по сравнению с $1,1148 непосредственно перед началом заседания и $1,1095 перед пресс-конференцией Лагард.