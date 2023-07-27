Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Минфин предусмотрит в законопроекте по ИИС-3 возможность их открытия УК ПИФов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минфин поддержал предложение НАУФОР и Банка России дать возможность управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФ) открывать индивидуальные инвестиционные счета и готовит соответствующие законодательные изменения. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Как рассказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев, предложение о создании ИИС-ПИФ, с которым ассоциация выступает уже не первый год, было поддержано на совещании у министра финансов 27 июня, где обсуждались вопросы о переходе от ИИС-1 к ИИС-3. "Мы надеемся, что это будет сделано тем же законопроектом, которым будет вводиться ИИС-3", - отметил Тимофеев.

Как ожидается, данный законопроект будет принят до конца года, напомнил он.

"Предложение было поддержано, Минфин России готовит соответствующие законодательные изменения", - прокомментировали в министерстве.

В июне Минфин сообщил о внесении в правительство законопроекта о введении с января 2024 года индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Согласно документу, физлица смогут открывать одновременно не более трех договоров ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Как отмечало министерство, это могут быть договоры доверительного управления и брокерского обслуживания. Однако оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС первого и второго типа. Соответствующие изменения предлагалось внести в закон "О рынке ценных бумаг".

Законопроект будет предусматривать возможность открытия и ведения ИИС третьего типа управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с доработанной версией документа. Для этого, по его словам, поправки предлагается внести в закон "О рынке ценных бумаг" и "Об инвестиционных фондах".

Минфин НАУФОР ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг ждет роста промышленного экспорта в Африку в 2023 году выше 40%

Ритейлеры смогут до апреля 2024 г. продавать до 2% маркированной молочной продукции с нечитаемым кодом

Ритейлеры смогут до апреля 2024 г. продавать до 2% маркированной молочной продукции с нечитаемым кодом

Минфин назвал условия для исключения эмитентов из нормы о замещении евробондов

Не винный год: виноградари РФ не ждут рост урожая в этом году из-за погоды. Обзор

Не винный год: виноградари РФ не ждут рост урожая в этом году из-за погоды. Обзор

"АвтоВАЗ" намерен купить в лизинг суда для доставки автомобилей в Африку и Латинскую Америку

"АвтоВАЗ" намерен купить в лизинг суда для доставки автомобилей в Африку и Латинскую Америку

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Аналитики назвали нынешний уровень инвестиций в нефтегаз достаточным для спроса 2030-х

Аналитики назвали нынешний уровень инвестиций в нефтегаз достаточным для спроса 2030-х
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });