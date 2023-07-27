Минфин предусмотрит в законопроекте по ИИС-3 возможность их открытия УК ПИФов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минфин поддержал предложение НАУФОР и Банка России дать возможность управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФ) открывать индивидуальные инвестиционные счета и готовит соответствующие законодательные изменения. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Как рассказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев, предложение о создании ИИС-ПИФ, с которым ассоциация выступает уже не первый год, было поддержано на совещании у министра финансов 27 июня, где обсуждались вопросы о переходе от ИИС-1 к ИИС-3. "Мы надеемся, что это будет сделано тем же законопроектом, которым будет вводиться ИИС-3", - отметил Тимофеев.

Как ожидается, данный законопроект будет принят до конца года, напомнил он.

"Предложение было поддержано, Минфин России готовит соответствующие законодательные изменения", - прокомментировали в министерстве.

В июне Минфин сообщил о внесении в правительство законопроекта о введении с января 2024 года индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Согласно документу, физлица смогут открывать одновременно не более трех договоров ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Как отмечало министерство, это могут быть договоры доверительного управления и брокерского обслуживания. Однако оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС первого и второго типа. Соответствующие изменения предлагалось внести в закон "О рынке ценных бумаг".

Законопроект будет предусматривать возможность открытия и ведения ИИС третьего типа управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с доработанной версией документа. Для этого, по его словам, поправки предлагается внести в закон "О рынке ценных бумаг" и "Об инвестиционных фондах".