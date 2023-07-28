ВВП Германии во II квартале не изменился, вопреки прогнозам

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ВВП Германии во втором квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Таковы предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 0,1%.

ВВП Германии снизился в предыдущие два квартала, что говорит о технической рецессии. По пересмотренным данным, в первом квартале 2023 года экономика ФРГ уменьшилась на 0,1%, в четвертом квартале 2022 года - на 0,4%. Ранее сообщалось о снижении соответственно на 0,3% и 0,5%.

Destatis отметило, что потребительские расходы в Германии, остававшиеся слабыми в течение зимнего периода, стабилизировались во втором квартале.

В апреле-июне 2023 года ВВП ФРГ сократился на 0,2% в годовом выражении с поправкой на число рабочих дней. Аналитики ожидали падения на 0,3%.

Июньский прогноз Бундесбанка предполагал небольшой рост ВВП Германии во втором квартале и снижение на 0,3% по итогам всего 2023 года.