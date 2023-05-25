ВВП Германии в I квартале снизился на 0,3%, хуже ожиданий

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ВВП Германии в первом квартале 2023 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Изначально было объявлено о том, что объем экономики не изменился, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

Таким образом, снижение ВВП было зафиксировано по итогам второго квартала подряд (в октябре-декабре он уменьшился на 0,5%), что означает техническую рецессию в крупнейшей экономике Европы.

Потребительские расходы сократились на 1,2% на фоне уменьшения затрат на продукты питания и напитки, одежду и обувь, а также новых автомобилей. Госрасходы упали на 4,9%.

Между тем инвестиции бизнеса увеличились на 3%, в том числе в строительной отрасли – на 3,9%.

Экспорт повысился на 0,4%, в то время как импорт опустился на 0,9%, в частности, из-за сокращения закупок ископаемого топлива и химической продукции.

Экономика ФРГ в январе-марте сократилась на 0,5% в годовом выражении с поправкой на число рабочих дней. Предварительно сообщалось об уменьшении на 0,1%, эксперты также не предполагали пересмотра.

Предварительные данные о динамике ВВП Германии за второй квартал будут опубликованы Destatis 31 июля.