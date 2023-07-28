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Минэнерго США выделит $20 млн на оптимизацию работы солнечных панелей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики США выделит $20 млн на оптимизацию жизненного цикла солнечных панелей и сокращение отходов от их использования, сообщает сайт ведомства.

Средства будут направлены на минимизацию использования материалов для фотоэлектрических систем, а также повышение их качества и устойчивости к внешним воздействиям. В рамках финансирования будет создан проект Solar Partnership to Advance Recycling and Circularity, который разработает методы повторного использования материалов и утилизации компонентов солнечных панелей.

Программа финансирования "Материалы, эксплуатация и переработка фотоэлектрических систем" направлена в том числе на развитие солнечной энергетики в США. Для этого командам вузов и других организаций предлагается разработать способы оптимизации работы фотоэлектрических систем на протяжении всего их жизненного цикла, что снизит затраты на использование.

Кроме того, выделение $20 млн соответствует плану Минэнерго США по утилизации фотоэлектрических элементов и сокращению стоимости их переработки вдвое к 2030 году.

В сентябре 2021 года ведомство выпустило исследование, согласно которому доля солнечной энергии в общей выработке электроэнергии в США должна вырасти с 5% до 40% к 2035 году и 45% к 2050 году.

Для сравнения, спрос на солнечный сегмент в Японии также растет. Совокупная установленная мощность увеличится примерно с 69 ГВт по состоянию на декабрь 2022 года до примерно 120 ГВт к 2030 году. В июле Marubeni и Hamada основали компанию Rexia Corporation, которая будет предоставлять услуги по повторному использованию и утилизации солнечных панелей.

США Япония Marubeni Минэнерго
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