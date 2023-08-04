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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

Заказы промпредприятий ФРГ в июне выросли максимально за три года

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В июне 2023 года объем заказов промышленных предприятий Германии увеличился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство экономики страны. Рост показателя стал рекордным с июня 2020 года.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение на 2%.

В мае, по пересмотренным данным, заказы промпредприятий повысились на 6,2%, тогда как ранее сообщалось о росте показателя на 6,4%.

Внутренние заказы в июне сократились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, однако зарубежные заказы выросли на 13,5%. Заказы из стран еврозоны повысились на 27,2%, из других государств - на 5%.

Подъем заказов на средства производства в позапрошлом месяце составил 9,9%, заказы промежуточных товаров повысились на 2%, потребительских товаров - на 7,7%.

Тем временем без учета крупных заказов общий показатель сократился на 2,6%.

Общий объем заказов германских промпредприятий в июне был на 3% выше, чем годом ранее.

Германия Минэкономики
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