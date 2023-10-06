Рост заказов промпредприятий ФРГ в августе вдвое превысил прогноз

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе увеличился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 1,8%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали рост на 1,5%.

В июле, согласно пересмотренным данным, заказы промпредприятий упали на 11,3%, а не на 11,7%, как было объявлено ранее.

Внутренние заказы в августе выросли на 4% по сравнению с предыдущим месяцем. Зарубежные заказы повысились на 3,9%, причем как заказы из стран еврозоны, так и из других государств увеличились тоже на 3,9%.

Повышение заказов на средства производства составило 0,1%, на промежуточные товары - на 9,3%, на потребительские товары - на 8,8%.

Без учета крупных заказов общий показатель повысился на 3,9%.

Общий объем заказов германских промпредприятий в августе был на 4,2% меньше, чем годом ранее. При этом июльский показатель был пересмотрен до снижения на 10,1% против ранее сообщавшегося падения на 10,5%.