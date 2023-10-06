Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Рост заказов промпредприятий ФРГ в августе вдвое превысил прогноз

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе увеличился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 1,8%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали рост на 1,5%.

В июле, согласно пересмотренным данным, заказы промпредприятий упали на 11,3%, а не на 11,7%, как было объявлено ранее.

Внутренние заказы в августе выросли на 4% по сравнению с предыдущим месяцем. Зарубежные заказы повысились на 3,9%, причем как заказы из стран еврозоны, так и из других государств увеличились тоже на 3,9%.

Повышение заказов на средства производства составило 0,1%, на промежуточные товары - на 9,3%, на потребительские товары - на 8,8%.

Без учета крупных заказов общий показатель повысился на 3,9%.

Общий объем заказов германских промпредприятий в августе был на 4,2% меньше, чем годом ранее. При этом июльский показатель был пересмотрен до снижения на 10,1% против ранее сообщавшегося падения на 10,5%.

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Exxon близка к покупке Pioneer, сумма сделки может составить $60 млрд

Доллар превысил отметку в 101 рубль впервые с 14 августа

Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на уровне 2,8-3%

Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на уровне 2,8-3%

Доллар США в четверг закрыл торги выше 100 рублей впервые в этом году

Доллар США в четверг закрыл торги выше 100 рублей впервые в этом году

Минтранс заверил, что нет проблем с выделением средств ФНБ на выкуп самолетов

British Airways договорилась с профсоюзом о повышении зарплат пилотов

British Airways договорилась с профсоюзом о повышении зарплат пилотов

Правительство готовит очередное повышение нормативов биржевых продаж

Правительство готовит очередное повышение нормативов биржевых продаж

ЦБ усмотрел в росте финансовых потоков в сентябре значимое повышение экономической активности

Путин заявил, что расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });