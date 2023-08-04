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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Новак заявил, что объем добычи нефти Россией держится на уровне 9,5 млн б/с

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Добыча нефти Россией держится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, страна полностью исполняет свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак.

Россия пообещала добровольно снизить свою добычу нефти (без конденсата) с марта 2023 года по сравнению с февралем. Добыча в феврале, по данным вторичных источников информации, составила 9,95 млн б/с.

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Александр Новак
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