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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Член совета управляющих ФРС допустила дальнейшее повышение ставки

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку еще выше для возврата инфляции к целевым уровням, считает член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман.

"Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для возврата инфляции на траекторию, которая ведет к целевым 2%", - сказала она, выступая на мероприятии в Колорадо.

Федрезерв поднял базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта в июле, теперь ее диапазон составляет 5,25-5,5% годовых. Ставка находится на максимуме с 2001 года. При этом глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что решения о ставке будут приниматься на каждом заседании отдельно.

Боуман сообщила, что поддержала решение повысить ставку в июле и что она хочет увидеть больше признаков устойчивого снижения инфляции.

В июне темпы роста потребительских цен в США замедлились до 3%. Июльский отчет будет опубликован в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на рост цен на 3,3%.

"Недавние данные о снижении инфляции были позитивным сигналом, но я буду ждать последовательных свидетельств о том, что инфляция твердо встала на путь снижения к нашей цели в 2% при принятии решения о дальнейшем повышении ставки и о том, как долго ставка должна оставаться на ограничительном уровне", - заявила Боуман.

Джером Пауэлл США ФРС Мишель Боуман
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