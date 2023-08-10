Фьючерсы на индексы США продолжили рост после выхода данных об инфляции

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы продолжили рост после выхода данных об инфляции в стране.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило Министерство труда. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение на 3,3%.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель опустился до минимума с марта 2021 года. Темпы подъема цен усилились после замедления на протяжении 12 месяцев подряд.

Walt Disney Co. зафиксировала чистый убыток в третьем финансовом квартале квартала, завершившемся 1 июля, из-за расходов на реорганизацию операций и разовых списаний. Тем не менее, скорректированная прибыль превзошла прогнозы аналитиков, в результате акции крупнейшей в мире компании в сфере развлечений и медиа дорожают на 2,4% в ходе предварительных торгов в четверг.

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding увеличил чистую прибыль в апреле-июне в 1,5 раза, выручку - на 14%. ADR компании прибавляют в цене 3,9% на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Стоимость Bristol Myers Squibb повышается на 1,2% после того, как фармацевтическая компания объявила о выкупе своих акций на сумму $4 млрд.

Акции AppLovin Corp. подскочили почти на 28% после того, как разработчик маркетингового программного обеспечения неожиданно завершил второй квартал с чистой прибылью, а выручка превзошла ожидания.

Цена бумаг Virgin Galactic повышается на 3% в ожидании второго коммерческого космического запуска.

Tapestry, которой принадлежат бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman договорилась о покупке Capri Holdings, владельца модных домов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, за $8,5 млрд (по $57 за акцию). Котировки акций Capri взлетели почти на 58% - до $54,51. Цена бумаг Tapestry падает на 6,2%.

Стоимость Illumina Inc. снижается на 3,3%. Поставщик продуктов и услуг в области генетического тестирования во втором финквартале, который закончился 2 июля, сократил чистый убыток в 2,3 раза, однако ухудшил прогнозы выручки и убытка на весь фингод.

Акции Plug Power Inc. упали в цене на 12,6%. Энергетическая компания в минувшем квартале получила чистый убыток больше, чем прогнозировалось.

Котировки сентябрьских фьючерсов на индекс Standard & Poor's 500 к 15:49 по Москве увеличились на 0,6% и составляли 4513,5 пункта, на индекс Dow Jones - на 0,3%, до 35383 пункта. Цена фьючерсов на индекс Nasdaq 100 на сентябрь выросла к этому времени на 0,9% - до 15320,5 пункта.