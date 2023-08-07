Saudi Aramco готова поставлять в Азию по 9 млн т "голубого" аммиака в год

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Saudi Aramco рассчитывает, что ежегодно будет поставлять своим клиентам порядка 9 млн тонн "голубого" аммиака (произведенного из природного газа - ИФ), сообщил глава госкомпании Амин Нассер на телеконференции.

"Думаю, что наши клиенты, которые планируют покупать голубой аммиак, ждут стимула от правительств. Мы уверены, что эти стимулы реализуются, и поэтому мы продолжаем работу с нашими удобрениями, в основном, голубым аммиаком - мы говорим о 9 млн тонн голубого аммиака", - сказал он.

Саудовская нефтекомпания намерена поставлять "голубой" аммиак в Японию, Южную Корею, Индию и на Тайвань. С первыми двумя названными странами уже подписаны соответствующие меморандумы о взаимопонимании и поставках.

В отчете компании отмечается, что во втором квартале Saudi Aramco поставила три партии сертифицированного низкоуглеродного аммиака для производства удобрений и производства электроэнергии на таких рынках, как Индия, Япония и Тайвань. Сделки осуществлялись через дочерние компании Aramco Trading Company и SABIC Agri-Nutrients.

Кроме того, в марте Saudi Aramco сообщала о намерении совместно с Linde Engineering построить в Германии завод для демонстрации новой технологии крекинга аммиака. В основе инновационной технологии - использование нового катализатора, разработанного Saudi Aramco и Научно-технологическим университетом им. короля Абдаллы.