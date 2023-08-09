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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизился в 6,6 раза

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2023 года, по предварительной оценке, уменьшилось в 6,6 раза - до $25,2 млрд по сравнению со $165,4 млрд за аналогичный период 2022 года, сообщается в материалах на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-июле 2023 года сократилось в 3,2 раза - до $64,4 млрд по сравнению с $204,0 млрд за аналогичный период 2022 года.

Как отмечается в комментарии ЦБ, сокращение профицита баланса внешней торговли товарами в январе-июле 2023 года было вызвано уменьшением стоимости экспорта в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем продолжилось восстановление стоимостных объемов импорта товаров, величина которых в январе-июле 2023 года превысила показатель сопоставимого периода 2022 года, в том числе с учетом уточненных данных за второй квартал 2023 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами за первые семь месяцев 2023 года составило $20,4 млрд, что в 2,3 раза больше аналогичного показателя 2022 года (-$8,9 млрд). Банк России отметил, что дефицит баланса внешней торговли услугами вырос за счет оживления туристического потока из России за рубеж.

По оценке ЦБ, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе-июле текущего года уменьшилось на 37%, до $18,80 млрд с $29,7 млрд годом ранее.

Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов сократился в основном в результате уменьшения объема объявленных и начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов. Приобретение иностранных активов в январе-июле 2023 года было осуществлено преимущественно в категориях "Прочие инвестиции" и "Прямые инвестиции". Снижение внешних обязательств экономики в первом квартале 2023 года было нивелировано их последующим ростом, в том числе в результате привлечения средств в категории "Прочие инвестиции".

В июле 2023 года профицит текущего счета, по оценке ЦБ, составил $1,8 млрд (после, согласно ранее опубликованной оценке, дефицита $1,4 млрд в июне), профицит торгового баланса - $7,3 млрд (в июне - $6,4 млрд) против $24,2 млрд в июле прошлого года (снижение в 3,3 раза).

Отрицательное сальдо баланса услуг в июле 2023 года оценивается в $4,0 млрд (в июне - $3,2 млрд) против $1,6 млрд в июле 2022 года, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов увеличилось в июле на $1,5 млрд после роста на $4,6 млрд в июне.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ на 2023 год, обновленному в конце июля, при среднегодовой цене нефти $55 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2023 года ожидается в размере $26 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $97 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $30 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $47 млрд.

Банк России
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