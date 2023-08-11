Профицит внешней торговли России в I полугодии снизился на 68,3%, до $57 млрд
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли России, определенное по методологии платежного баланса, в первом полугодии 2023 года составило $57 млрд, что на 68,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает Банк России.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Июнь
|М/М
|Г/Г
|Январь-июнь
|Г/Г
|Экспорт
|33,4
|-9,8%
|-38,0%
|206,8
|-32,5%
|Импорт
|25,0
|-3,9%
|18,2%
|149,8
|18,3%
|Сальдо
|8,4
|-23,7%
|-74,3%
|57,0
|-68,3%
|Оборот
|58,5
|-7,4%
|-22,2%
|356,6
|-17,6%