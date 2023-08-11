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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Профицит внешней торговли России в I полугодии снизился на 68,3%, до $57 млрд

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли России, определенное по методологии платежного баланса, в первом полугодии 2023 года составило $57 млрд, что на 68,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает Банк России.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

Июнь М/М Г/Г Январь-июнь Г/Г
Экспорт 33,4 -9,8% -38,0% 206,8 -32,5%
Импорт 25,0 -3,9% 18,2% 149,8 18,3%
Сальдо 8,4 -23,7% -74,3% 57,0 -68,3%
Оборот 58,5 -7,4% -22,2% 356,6 -17,6%

Банк России
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