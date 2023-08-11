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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Июльская инфляция во Франции замедлилась до 5,1%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле выросли на 5,1% в годовом выражении, говорится в окончательных данных Национального статистического управления Insee.

Темпы роста замедлились по сравнению с 5,3% в июне.

Предварительная оценка указывала на рост потребительских цен на 5%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ждали ее пересмотра.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июле не изменились, показатель не был пересмотрен. В июне цены выросли на 0,2% относительно мая.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце выросли на 0,1% относительно июня и на 4,3% в годовом выражении. Месяцем ранее их подъем составлял 0,2% и 4,5% соответственно.

Стоимость энергоносителей во Франции в июле снизилась на 3,7% в годовом выражении после снижения на 3% месяцем ранее. Рост цен на продукты питания замедлился до 12,7% с 13,7%, на промышленные товары - до 3,4% с 4,2%. Тем временем в секторе услуг инфляция ускорилась до 3,1% с 3%.

Франция
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