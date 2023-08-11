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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

ЦБ будет раскрывать детали об обсуждаемых альтернативных решениях по ставке

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Банк России планирует начать раскрывать детали обсуждения решения по ключевой ставке, в том числе рассматриваемые альтернативные решения и аргументы в их пользу, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

Кроме того, в планах регулятора расширить круг публикуемых показателей макроэкономического прогноза, а также опубликовать код используемых прогнозных эконометрических моделей.

ЦБ также намерен разработать и использовать постоянный набор показателей устойчивой инфляции для регулярной коммуникации и расширять использование практики "многослойной" коммуникации, когда один и тот же материал адаптируется для разных целевых аудиторий.

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