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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,33%, на Аи-92 - на 1,14% за неделю

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,33% - до 69143 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,14%, до 62448 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

07.08.2023 08.08.2023 % к пр. д. 09.08.2023 % к пр. д. 10.08.2023 % к пр. д. 11.08.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 68233 68329 0,14 68809 0,7 68985 0,26 69143 0,23 1,33
Регуляр-92 61745 61625 -0,19 62147 0,85 62631 0,78 62448 -0,29 1,14
ДТ-летнее 60393 61119 1,2 62143 1,68 63070 1,49 64027 1,52 6,02
Мазут топочный 34913 35079 0,48 34647 -1,23 35029 1,1 35312 0,81 1,14
Авиатопливо 65496 65486 -0,02 67645 3,3 67728 0,12 67640 -0,13 3,27
СУГ 16178 16505 2,02 16602 0,59 17731 6,8 17252 -2,7 6,64

бензин
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