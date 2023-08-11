Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,33%, на Аи-92 - на 1,14% за неделю
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,33% - до 69143 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,14%, до 62448 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|07.08.2023
|08.08.2023
|% к пр. д.
|09.08.2023
|% к пр. д.
|10.08.2023
|% к пр. д.
|11.08.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|68233
|68329
|0,14
|68809
|0,7
|68985
|0,26
|69143
|0,23
|1,33
|Регуляр-92
|61745
|61625
|-0,19
|62147
|0,85
|62631
|0,78
|62448
|-0,29
|1,14
|ДТ-летнее
|60393
|61119
|1,2
|62143
|1,68
|63070
|1,49
|64027
|1,52
|6,02
|Мазут топочный
|34913
|35079
|0,48
|34647
|-1,23
|35029
|1,1
|35312
|0,81
|1,14
|Авиатопливо
|65496
|65486
|-0,02
|67645
|3,3
|67728
|0,12
|67640
|-0,13
|3,27
|СУГ
|16178
|16505
|2,02
|16602
|0,59
|17731
|6,8
|17252
|-2,7
|6,64