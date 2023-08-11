ЦБ отметил изменение инфляции в верхней части прогноза на 2023 год 5-6,5%

Это означает высокую вероятность повышения ставки в сентябре

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Динамика роста цен в России идет в верхней половине прогнозного диапазона ЦБ на 2023 год, что означает высокую вероятность повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании совета директоров, заявил на пресс-конференции зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Недельное значение (инфляции) по-прежнему выше того, что является сезонной нормой для начала августа: в начале августа в среднем за предыдущие много лет общий индекс цен либо не менялся, либо был даже немного отрицательным. Поэтому то, что мы видим, по оперативной статистике динамики цен, конечно, подтверждает суждение совета директоров по итогам июльского заседания, что устойчивое инфляционное давление сейчас выше, чем уровень цели 4%", - сказал он.

Статистические данные за последние три недели с июльского заседания совета директоров ЦБ показывают, что инфляция идет в верхней половине прогнозного диапазона. Это означает, что вероятность повышения ключевой ставки не снизилась, указал Заботкин.

"Можно говорить, что инфляция идет по верхней половине прогнозного диапазона 5-6,5%. В контексте этого по вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании совет директоров уже сказал 21 июля, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании" - добавил он.