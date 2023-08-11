"Ростелеком" не будет продавать башенную компанию, созданную на базе ООО "Пилар"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" не намерено продавать недавно созданную башенную компанию; в дальнейшем не исключает использования этого актива при финансировании крупных сделок, сообщил журналистам глава компании Михаил Осеевский.

Башенная компания была сформирована в конце июля на базе ООО "Пилар" ("дочка" Tele2, принадлежащего "Ростелекому"). В 2020 году Tele2 реализовала проект по объединению башенных активов с "Ростелекомом" в общий портфель.

"Не видим смысла (продавать башенную компанию - ИФ), потому что экономика (башенного бизнеса - ИФ) сама по себе хороша. Если посчитать отдельно денежный поток, то выгодно иметь у себя на балансе", - сказал Осеевский.

По его словам, этот актив в дальнейшем может быть использован для крупных сделок M&A. "Этот актив у нас структурирован. Если будут какие-то большие сделки, для которых нам может потребоваться ликвидность, мы будем думать", - сказал глава "Ростелекома".