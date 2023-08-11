Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

"Ростелеком" не будет продавать башенную компанию, созданную на базе ООО "Пилар"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" не намерено продавать недавно созданную башенную компанию; в дальнейшем не исключает использования этого актива при финансировании крупных сделок, сообщил журналистам глава компании Михаил Осеевский.

Башенная компания была сформирована в конце июля на базе ООО "Пилар" ("дочка" Tele2, принадлежащего "Ростелекому"). В 2020 году Tele2 реализовала проект по объединению башенных активов с "Ростелекомом" в общий портфель.

"Не видим смысла (продавать башенную компанию - ИФ), потому что экономика (башенного бизнеса - ИФ) сама по себе хороша. Если посчитать отдельно денежный поток, то выгодно иметь у себя на балансе", - сказал Осеевский.

По его словам, этот актив в дальнейшем может быть использован для крупных сделок M&A. "Этот актив у нас структурирован. Если будут какие-то большие сделки, для которых нам может потребоваться ликвидность, мы будем думать", - сказал глава "Ростелекома".

Tele2 Михаил Осеевский Ростелеком Пилар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России обнулил лимит для годового аукциона репо

Евро превысил 109 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года

ЦБ отметил изменение инфляции в верхней части прогноза на 2023 год 5-6,5%

Аналитики прогнозируют подорожание золота до $2500 за унцию

Аналитики прогнозируют подорожание золота до $2500 за унцию

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,33%, на Аи-92 - на 1,14% за неделю

Банк России может смягчать валютные ограничения только на взаимной основе

Банк России разработал "рисковый" сценарий развития экономики РФ

Банк России разработал "рисковый" сценарий развития экономики РФ

Биржевые цены на дизельное топливо в России две недели кряду бьют рекорды

ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений ДКП

ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений ДКП
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });