Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 1,3%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом рублевых цен большинства blue chips на фоне продолжающегося обесценения рубля и негативных сигналов с внешних фондовых и товарных площадок; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 1,3%, приблизившись к отметке 3200 пунктов, рост индекса РТС составил 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3197,45 пункта (+1,33%), индекс РТС - 1004 пункта (+0,31%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 4%. При этом доллар США в ходе торгов на бирже достиг отметки 100,4 руб./$1 (+0,97 рубля к закрытию пятницы).

Подорожали обыкновенные акции "РусГидро" (+4%), "Татнефти" (+2,5%), "Аэрофлота" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,9%, "префы" прибавили в цене 2%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Газпрома" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,3%), "Яндекса" (+1,3%), "Северстали" (+1,1%), "НЛМК" (+1%), "Норникеля" (+1%), "МТС" (+0,9%), ВТБ (+0,9%), "ММК" (+0,9%), Сбербанка (+0,8%, "префы" выросли на 1%), АФК "Система" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Полюса" (+0,7%), "Русала" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), расписки TCS Group (+1,5%) и OZON (+1,4%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию позитивных настроений на российском рынке акций в начале торгов понедельника способствует, прежде всего, обесценивающийся рубль, что позитивно для финансовых потоков компаний-экспортеров. При этом внешние сигналы как со стороны мировых фондовых рынков, так и нефтяных площадок, в целом негативные.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу: Dow Jones Industrial Average завершил сессию ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились. Данные о динамике цен производителей в США, обнародованные в пятницу, подтвердили некоторое усиление инфляционного давления в стране, что спровоцировало снижение американского рынка акций в начале торгов. Цены производителей (индекс PPI) в США в июле выросли на 0,8% в годовом выражении после повышения на 0,2% месяцем ранее. В то же время темпы роста индекса PPI Core (цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) остались на уровне июня - 2,4% в годовом выражении. По сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI увеличился на 0,3% - максимально с января текущего года.

Однако предварительный отчет Мичиганского университета о потребительском доверии в Соединенных Штатах, опубликованный позднее в ходе торгов в пятницу, показал ослабление инфляционных ожиданий американцев в августе. Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения США в этом месяце понизились до 3,3% с 3,4% в июле, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до 2,9% с 3%, говорилось в отчете. Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в августе опустился до 71,2 пункта с 71,6 пункта месяцем ранее.

Азиатские рынки акций

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник перед публикацией ряда важных статданных. Во вторник будет обнародован предварительный отчет о ВВП Японии за второй квартал, а также данные о динамике промпроизводства, розничных продаж, безработицы и инвестиций в основные активы в Китае за июль. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что ВВП Японии в апреле-июне вырос на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами после повышения на 0,7% в первом квартале. Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 1,27%.

Рынки Китая и Гонконга падают в понедельник на фоне сигналов новой волны кризиса на рынке недвижимости КНР. На прошлой неделе китайский застройщик Country Garden Holdings не смог осуществить выплаты по облигациям, и Moody's понизило его рейтинг. Компания также сообщила, что зафиксировала чистый убыток в первом полугодии текущего года. Акции Country Garden упали в цене на 10,5% на торгах в Гонконге. Котировки бумаг других застройщиков также снижаются. Так, бумаги Jinke Property подешевели на 7,3% в ходе торгов в Шэньчжэне, China Vanke - на 2%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi и австралийский S&P/ASX 200 теряют по 0,9% в ходе торгов.

Цены на нефть

В свою очередь цены на нефть опускаются в условиях общего оттока средств инвесторов из рискованных активов в связи с сигналами новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости. Доллар США укрепляется, что сокращает привлекательность вложений в сырьевые товары. Долларовый индекс ICE прибавляет 0,12% в ходе торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени в понедельник составила $85,88 за баррель, что на 1,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на 0,5%, до $86,81 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 1,17%, до $82,22 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 0,5%, до $83,19 за баррель.

Комментарии аналитиков

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, "сегодня ожидается продолжение роста индекса МосБиржи, ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3200 пунктов. Двигать рынок вверх должны акции нефтегазового сектора, поддержку окажут также другие бумаги, которые ориентированы на экспорт. Из значимых событий отметим сегодняшнюю публикацию финансовых результатов "АЛРОСА", а также возможную публикацию рекомендаций по дивидендам за первое полугодие советами директоров "Белуги" и "Татнефти".

Вместе с тем ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков отмечает, что "внешний фон в начале торговой сессии в России является негативным. В Китае продолжаются проблемы застройщиков, которые могут усилиться из-за спада кредитования. Нефть нацелилась на коррекцию после семи недель роста. Подобный утренний фон намекает на то, что российский рынок может начать неделю со снижения в район 3100 пунктов по индексу МосБиржи. Однако поддержку рублевым ценам акциям может оказать обесценивающийся рубль".