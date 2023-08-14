Эксперты предупредили, что рубль продолжит слабеть без поддержки властей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Рубль в ближайшее время продолжит показывать негативную динамику, для слома тренда нужны действия со стороны финансовых властей, считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты.

Курс доллара на МосБирже в понедельник впервые с 23 марта 2022 года поднялся выше 101 рубля, евро - 111 рублей.

Ослабление рубля вызвано недостатком предложения валюты при высоком спросе на нее, связанном с закупкой импорта, летними зарубежными отпусками и оттоком капитала из-за геополитических, бюджетных и инфляционных рисков, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В условиях негативных экономических факторов и отсутствия поддержки со стороны финансовых властей рубль остается, по сути, в свободном падении, при котором потенциал дальнейшего снижения может быть высоким, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Следующими целями роста доллара, евро и юаня при закреплении выше отметок 101 рубль, 110,5 рубля, и 13,7 рубля соответственно эксперт называет уровни 104 рубля, 112,5 рубля и 14 рублей.

Отмены покупки валюты ЦБ по бюджетному правилу в ситуации падения экспорта и роста импорта явно не хватило для разворота динамики курса, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Следующим уровнем для доллара после прорыва отметки 100 рублей технически значится область 106 рублей, указывает он.

Во второй половине августа рубль может ощутить некоторую поддержку налогового периода, но для слома общего негативного тренда в текущих условиях нужна поддержка финансовых властей, отмечает Кожухова.

Васильев считает, что из-за ослабления рубля в ближайшие кварталы можно ожидать снижения объемов импорта, а, следовательно, и спроса на валюту. Поддержку рублю также могут оказать ужесточение денежно-кредитной и бюджетной политики.

В ближайшие месяцы можно ожидать притока валютной ликвидности на рынок за счет увеличения экспорта при растущих нефтяных ценах, тогда как рост импорта замедлится из-за девальвации рубля, добавил старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Денежные власти не будут вмешиваться в курсообразование, поскольку рассчитывают на укрепление рубля, которое произойдет под влиянием увеличения экспортных поступлений, прогнозирует он.

При необходимости поддержку рублю власти могут оказать с помощью продажи юаней из резервов, усиления ограничений на отток капитала, возврата обязательной продажи валютной выручки экспортеров, резкого и масштабного повышения ключевой ставки, полагают эксперты.

В базовом сценарии рубль получит поддержку со стороны ужесточения монетарной и бюджетной политики, ожидает Васильев. В таком случае осенью средний курс к доллару будет около 95 рублей (диапазон 90-100), евро - 105 рублей (диапазон 99-100), юаня - 13,1 рубля (диапазон 12,4-13,8). В рисковом сценарии (без поддержки) российская валюта ослабеет до 110 рублей за доллар (диапазон 100-120), 121 рубль за евро (диапазон 110-132) и 15,2 рубля за юань (диапазон 13,8-16,6).

Если рубль осенью ослабнет до 110 за доллар и стабилизируется там, то инфляция разгонится к концу года до 8,5-9% с пиком 10,5% в первом квартале 2024 года, оценил Васильев. В этом сценарии ключевая ставка поднимется до 12-13%, ожидает эксперт.

В пресс-службе ЦБ в понедельник сообщили, что Банк России не видит рисков для финансовой стабильности со стороны ослабления курса рубля.