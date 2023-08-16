Индекс МосБиржи снизился на 0,2% при росте индекса РТС на 0,3%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду умеренным снижением рублевых цен большинства blue chips на фоне укрепления рубля после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых на внеочередном заседании 15 августа; индекс МосБиржи за минуту торгов потерял 0,2%, а рост индекса РТС составил 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3109,86 пункта (-0,17%), индекс РТС - 1012,89 пункта (+0,27%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,5%. При этом доллар США к этому моменту опустился до 96,64 руб. (-0,45 рубля к закрытию понедельника).

Подешевели обыкновенные акции "АЛРОСА" (-1,5%), "РусГидро" (-1,3%), ВТБ (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%, "префы" потеряли в цене 1,1%), АФК "Система" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), Сбербанка (-0,1%, "префы" снизились также на 0,1%), расписки OZON (-0,3%) и TCS Group (-0,3%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), "Полюса" (+0,7%), "Русала" (+0,5%), "Магнита" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к умеренному снижению рублевых цен российских акций в начале торгов среды способствует, прежде всего, укрепляющийся рубль на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых на внеочередном заседании, а также ожиданий участниками рынка возможных новых мер валютного регулирования. При этом внешние сигналы, являющиеся преимущественно негативными, также стимулируют игру на понижение российских акций.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник, S&P 500 завершил сессию на минимуме за месяц. Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая, спровоцировавшие общее снижение "аппетита к риску". В то же время отчет о динамике розничных продаж в США за июль, оказавшийся лучше ожиданий экспертов, вызвал новую волну опасений в отношении дальнейшего подъема ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Розничные продажи в Соединенных Штатах выросли на 0,7% относительно июня - максимально за шесть месяцев, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что он пока не готов говорить о победе ФРС над инфляцией. "Инфляция замедляется. Мы добились прогресса и хорошего. Я доволен этим. Но она все еще слишком высока", - отметил Кашкари. "Вопрос, который меня волнует, заключается в том, достаточно ли мы сделали, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2%, или нам нужно сделать больше, - сказал он. - Я не готов сказать, что мы закончили".

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду вслед за Уолл-стрит на фоне усиливающихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Сигналы ослабления китайской экономики и отсутствие ощутимых мер поддержки со стороны Пекина также негативно сказываются на настрое трейдеров. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 0,5% в ходе торгов в среду, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,46%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снизился на 1,7% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%.

В свою очередь, цены на нефть продолжают опускаться в среду, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов сырья на прошлой неделе. Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчете API, опубликованном в ночь со вторника на среду. Неделей ранее резервы увеличились на 4,067 млн баррелей. Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать опасения ослабления спроса, связанные, в частности, с сигналами замедления темпов роста китайской экономики.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск в среду составила $84,49 за баррель, что на 0,47% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 1,5%, до $84,89 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени также на 0,47%, до $80,61 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 1,8%, до $80,99 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут опубликованы в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей и практически не ждут изменения запасов дистиллятов.

Российский рынок акций вряд ли сможет расти без подорожания нефти марки Brent и укрепления рубля, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Решение Банка России поднять ключевую ставку сразу до 12% годовых немного ослабило давление на рубль, но этого недостаточно для возврата российской валюты в относительно комфортную зону 80-90 руб./$1. Главным бенефициаром повышения ставки является "Московская биржа", которая более половины доходов получает от размещения остатков на рынке. Во вторник бумага подорожала на 4,6%, и ее подъем вполне может продолжиться. Некоторым сдерживающим фактором остаются опасения относительно щедрости биржи по дивидендам, - указывает эксперт. - Немного удивительным выглядел рост нефтянки на подешевевшей на 2% нефти и укрепившемся рубле. Здесь отыгралась информация российского Минфина, что средняя цена на нефть марки Urals с 15 июля по 14 августа 2023 года составила $70,33 за баррель, а дисконт к нефти марки Brent уменьшился до $13,9. Это позитивная новость для бумаг сектора. Но будет трудно продолжить рост в среду. Не исключено, что в секторе чуть лучше будут выглядеть бумаги "ЛУКОЙЛа".

"Если ЦБ РФ решится на еще одно повышение ставки, то оно будет не таким значительным, как последнее. Вероятно, "облигационное дно" близко. Рост доходностей ОФЗ в любое время может спровоцировать переток существенной части капитала с рынка акций. Кроме того, в связи с падением стоимости облигаций стоит готовиться к тому, что финансовые результаты банков за август ухудшатся. Складывается впечатление, что банки больше потеряют из-за снижения объемов кредитования, чем заработают на росте процентных ставок. Но продавать акции банков пока рано", - полагает Антонов.