Deere в III финквартале увеличила чистую прибыль на 58%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. в третьем квартале 2023 финансового года (май-июль) увеличил чистую прибыль на 58%, выручку - на 12%.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $2,978 млрд, или $10,2 в расчете на акцию, по сравнению с $1,884 млрд, или $6,16 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка повысилась до $15,801 млрд с $14,102 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль на уровне $8,22 на акцию при выручке в $14,143 млрд.

Продажи подразделения крупной сельскохозяйственной техники Deere в минувшем финквартале повысились на 12%, составив $6,806 млрд, малогабаритного оборудования - на 3%, до $3,739 млрд. Подразделение, занимающееся лесозаготовительной и строительной техникой, увеличило выручку на 14% - до $3,739 млрд.

Deere улучшила прогноз чистой прибыли по итогам текущего фингода до $9,75-10 млрд с $9,25-9,5 млрд. Компания также ожидает повышения продаж крупной сельскохозяйственной техники примерно на 20%, малогабаритной - на 5%, лесозаготовительной и строительной техники - на 15-20%.

За последние три месяца капитализация Deere повысилась на 15,3% (до $124,3 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 набрал 4,3%.