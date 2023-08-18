Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Deere в III финквартале увеличила чистую прибыль на 58%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. в третьем квартале 2023 финансового года (май-июль) увеличил чистую прибыль на 58%, выручку - на 12%.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $2,978 млрд, или $10,2 в расчете на акцию, по сравнению с $1,884 млрд, или $6,16 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка повысилась до $15,801 млрд с $14,102 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль на уровне $8,22 на акцию при выручке в $14,143 млрд.

Продажи подразделения крупной сельскохозяйственной техники Deere в минувшем финквартале повысились на 12%, составив $6,806 млрд, малогабаритного оборудования - на 3%, до $3,739 млрд. Подразделение, занимающееся лесозаготовительной и строительной техникой, увеличило выручку на 14% - до $3,739 млрд.

Deere улучшила прогноз чистой прибыли по итогам текущего фингода до $9,75-10 млрд с $9,25-9,5 млрд. Компания также ожидает повышения продаж крупной сельскохозяйственной техники примерно на 20%, малогабаритной - на 5%, лесозаготовительной и строительной техники - на 15-20%.

За последние три месяца капитализация Deere повысилась на 15,3% (до $124,3 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 набрал 4,3%.

Deere США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

SpaceX сократила чистый убыток почти вдвое в 2022 году

Биткойн подешевел на 4,1%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

"Коммерсантъ" сообщил о планах Pernod Ricard закрыть представительство в России

"Коммерсантъ" сообщил о планах Pernod Ricard закрыть представительство в России

Рынок акций США в четверг упал на фоне подъема доходностей US Treasuries

Рынок акций США в четверг упал на фоне подъема доходностей US Treasuries

ВТБ с 21 августа повысит базовую ставку по рыночной ипотеке

Сбербанк с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам

Сбербанк с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });