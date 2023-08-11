Клуб защиты прав инвесторов обсудил стратегию по разблокировке активов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Клуб защиты прав инвесторов 11 августа провел заседание, на котором была представлена стратегия правовой защиты для разблокировки активов, замороженных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в Бельгии и Люксембурге.

В рамках предлагаемой стратегии компания Delcredere, которая выступает юридическим консультантом, предложила несколько возможных вариантов, сообщила пресс-служба клуба.

В частности, отказы Казначейства Бельгии и Минфина Люксембурга в выдаче лицензии на разблокировку активов можно оспорить в административном порядке.

Компетентным органом для этого в Бельгии выступает Государственный совет. Эффективность такого обращения Delcredere оценивает как "среднюю" по следующим причинам: допустима подача только индивидуального иска, обжалованию подлежат лишь существенные нарушения, допущенные Казначейством. Государственный совет не может выдать лицензию вместо Казначейства, однако вправе дать ему указание, какое решение нужно вынести и взыскать с него судебную неустойку при неисполнении. Средний срок рассмотрения дела составляет около 17 месяцев.

Компетентным органом для жалоб в Люксембурге является Административный трибунал, решение которого может быть затем обжаловано в Административном суде. Эффективность такого обращения Delcredere также оценивает как "среднюю". Срок рассмотрения может составлять около года по первой инстанции и в апелляции соответственно.

Также возможен вариант более длительного судебного процесса в международном правопорядке - Европейском суде по правам человека и инвестиционном арбитраже.

Эффективность обращения в ЕСПЧ расценивается как "выше среднего", поскольку Бельгия и Люксембург не действовали строго во исполнение санкций ЕС и поздно создали механизмы разблокировки активов, полагает Delcredere. Примерный срок рассмотрения дела - от двух лет.

Эффективность разрешения спора в Международном инвестиционном арбитраже также оценивается "выше среднего", при этом обращение туда сопряжено с высокими затратами, а срок рассмотрения дела составляет от трех лет.

Клуб защиты инвесторов был создан "Московской биржей" совместно с участниками рынка летом 2022 года после введения санкций ЕС в отношении НРД.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь, европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Еврокомиссия в начале октября опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран-членов ЕС могли разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня 2022 года. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.