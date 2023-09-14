Nikola начнет поставки грузовиков на водородном топливе к началу октября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель электрогрузовиков Nikola Corp. планирует начать поставки машин на водородном топливе в конце сентября или в начале октября, сообщил главный исполнительный директор компании Стив Гирски. Об этом сообщает MarketWatch.

Компания получила заказы на 210 таких грузовиков, в том числе от крупных транспортных операторов.

Nikola начала выпуск долгожданного грузовика на водородных топливных элементах летом, и Гирски сообщил, что первая машина сошла с производственной линии две недели назад.

Nikola в августе объявила о добровольном отзыве электрогрузовиков после того, как дефект в аккумуляторе, вероятно, стал причиной пожара в одной из машин.

Гирски заявил, что пока не может сообщить сроки и сумму расходов в связи с отзывом 209 электрогрузовиков. По его словам, остальные находящиеся в эксплуатации грузовики находятся под наблюдением компании, проблем не выявлено.

С начала 2023 года капитализация Nikola упала почти на 60% (до $781 млн), в то время как фондовый индекс Nasdaq прибавил 32%.