Банк "Траст" продал 90% "Точки" ее миноритарию за 41,5 млрд рублей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Банк "Траст" продал 90,01% акций АО "Точка" за 41,5 млрд рублей его миноритарию.

Как говорится в сообщении "Траста", сделка по продаже этого актива закрыта.

Миноритарием "Точки" с долей 9,9% является Catalytic People.

"Банк непрофильных активов закрыл одну из крупнейших сделок в этом году. Мы довольны результатом, потому что продали банк почти вдвое дороже, чем купили", - отметил президент - председатель правления "Траста" Александр Соколов, слова которого приведены в сообщении.

"Объективно, команда, которая работала над проектом, сделала из "Точки" полноценный банк, обеспечив ему лицензию и усилив компетенции. Важно, что мы бесшовно провели миграцию клиентской базы с "Открытия" на собственную лицензию "Точки". В итоге под управлением "Траста" количество клиентов выросло на 30%, и банк практически в три раза перевыполнил план по прибыли. Это привело к росту стоимости актива и его продаже за мультипликатор три к капиталу", - подчеркнул Соколов.

"Точка" - цифровой банк, который предоставляет комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. Банк работает на собственной универсальной лицензии. В сделку вошли АО "Точка" и все дочерние компании, включая банк "Точка", капитал которого составляет 8,7 млрд рублей. Капитал АО "Точка" - 14,4 млрд рублей. Чистая прибыль АО "Точка" по РСБУ в 2022 году составила 6,2 млрд рублей (рост в 2,2 раза к 2021 году).

"Траст" в июле выставил 90% "Точки" на торги. Цена продажи сложилась на уровне 41,5 млрд рублей при начальной цене 24,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что 100% "Точки" намерен консолидировать топ-менеджмент компании и консорциум инвесторов, в состав которого вошли "Интеррос" Владимира Потанина и другие крупные компании.

Предполагалось, что консорциум воспользуется преимущественным правом, которым обладает контролируемый им Catalytic People. Через эту компанию, которая ранее принадлежала владельцам группы S7 семье Филевых, консорциум контролирует 9,99% акций "Точки".

Помимо "Интерроса", в консорциум входят и другие инвесторы (их имена не назывались). Участие в консорциуме также рассматривал ряд технологических компаний, в частности VK, сообщалось в июле в пресс-релизах "Точки" и "Интерроса".

В июне 2018 года банк "Открытие", Qiwi и "Точка" договорились о создании совместного АО "Точка" (сервис для предприятий малого и среднего бизнеса). "Открытие" тогда стало владельцем 50% плюс 1 акция "Точки", Qiwi - 40%, еще 10% минус 1 акция принадлежало менеджменту "Точки" через компанию Catalytic People.

В сентябре 2021 года Qiwi продала 40% "Точки" "Открытию" (в целом получила за пакет 8,2 млрд рублей). В 2022 году "Открытие", у которого после сделки оказалось 90% акций общества, реализовало их "Трасту".