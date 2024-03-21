VK купила 25% цифрового банка "Точка" за 11,6 млрд рублей

К числу инвесторов "Точки" также присоединилась "1С"

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - VK приобрела 25% акций АО "Точка", предоставляющего комплекс сервисов для предпринимателей, говорится в отчетности группы за 2023 год.

Сделка состоялась в IV квартале, за актив VK заплатила 11,625 млрд рублей, сказано в отчете. Исходя из этой суммы, вся "Точка" была оценена в 46,5 млрд рублей.

Одновременно но сама "Точка" опубликовала пресс-релиз, где сказано, что помимо VK, к консорциуму инвесторов, который ранее совместно с менеджментом выкупил 100% акций АО , присоединилась компания "1С".

"Ни один из акционеров "Точки" не имеет контрольного пакета. Операционный контроль сохраняется у команды топ-менеджеров", - сказано в сообщении. Доли акционеров в нем не уточняются.

До сих пор официально был известен только один участник консорциума (помимо топ-менеджеров) - "Интеррос" Владимира Потанина. В июле этот консорциум приобрел 90% "Точки" на торгах, организованных банком "Траст", за 41,5 млрд рублей, и объявил о планах довести долю до 100%. До этого консорциум через Catalytic People контролировал 9,99% акций "Точки".

VK в июле 2023 года сообщила, что получила предложение о покупке доли в "Точке". При этом эту долю холдинг тогда не раскрыл.

"Точка" - цифровой банк, который предоставляет комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. Банк работает на собственной универсальной лицензии. В сделку между "Трастом" и консорциумом инвесторов вошли АО "Точка" и все дочерние компании, включая банк "Точка".

В июне 2018 года банк "Открытие", Qiwi и "Точка" договорились о создании совместного АО "Точка" (сервис для предприятий малого и среднего бизнеса). "Открытие" тогда стало владельцем 50% плюс 1 акция "Точки", Qiwi - 40%, еще 10% минус 1 акция принадлежало менеджменту "Точки" через компанию Catalytic People.

В сентябре 2021 года Qiwi продала 40% "Точки" "Открытию" (в целом получила за пакет 8,2 млрд рублей). В 2022 году "Открытие", у которого после сделки оказалось 90% акций общества, реализовало их "Трасту".

Банк "Точка" по итогам 2023 года с активами в 304,5 млрд рублей занимал 33-е мест по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".