Китайский автопроизводитель BYD в I полугодии увеличил чистую прибыль втрое

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co. Ltd., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране, в первом полугодии 2023 года увеличила чистую прибыль в три раза благодаря росту продаж машин.

Акции BYD на торгах в Шэньчжэне подорожали на 4,8%, в Гонконге - на 5,6%.

Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в январе-июне достигла 10,95 млрд юаней ($1,50 млрд) по сравнению с 3,59 млрд юаней за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 73%, до 260,12 млрд юаней.

Инвесторы отметили резкий рост прибыли и выручки BYD, но больше всего их впечатлил рост рентабельности компании, достигшей 18% и сравнившейся с рентабельностью Tesla, сказал аналитик Barclays Цзюн Шао.

BYD продала рекордные 700 тыс. электрокаров и гибридных автомобилей во втором квартале, вдвое больше, чем годом ранее. Для сравнения: продажи Tesla в апреле-июне составили 466 тыс. машин.