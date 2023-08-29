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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Toyota планирует возобновить работу всех японских заводов в среду

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Toyota Motor сообщила, что рассчитывает вернуть в работу 25 линий сборки на 12 японских заводах с первой смены среды.

Предполагается, что с этой смены производство возобновится на всех площадках, кроме завода Miyata в префектуре Фукуока и объекта дочерней Daihatsu в Киото, где работа начнется со второй смены.

Перезапуск системы с первой смены будет временной мерой.

Ранее стало известно, что на 14 японских заводах Toyota Motor остановились все 28 линий сборки из-за компьютерной проблемы. Расследование причин системного сбоя продолжится, заявила Toyota.

Toyota Япония
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