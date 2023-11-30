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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Johnson & Johnson купит производителя медтехники Laminar за $400 млн

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson сообщил, что достиг соглашения о покупке Laminar Inc., выпускающей медицинские приборы, и понизил прогнозы прибыли на 2023 и 2024 годы.

J&J заплатит за Laminar $400 млн. Компания специализируется на производстве аппаратов для больных неклапанной фибрилляцией предсердий - заболеванием, повышающим риски инсульта.

Из-за сделки руководство J&J ухудшило прогноз скорректированной прибыли в расчете на акцию на 2023 год на 17 центов, до $9,90-9,96 на акцию. В 2024 году сделка окажет негативный эффект на показатель в размере около 15 центов.

С начала 2023 года капитализация Johnson & Johnson сократилась на 13,9% и составляет $365 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 18,5%.

Johnson & Johnson Laminar
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