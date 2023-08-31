Эстония ужесточает контроль за иностранными инвестициями из-за пределов ЕС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Власти Эстонии с 1 сентября будут оценивать благонадежность иностранных инвестиций, поступающих из-за пределов Евросоюза, в секторы экономики, которые важны для безопасности или общественного порядка страны.

Эта норма вводится в действие соответствующим законом, который обязует таких инвесторов получать разрешение на вложение средств, а также регулирует условия и порядок проведения оценки благонадежности иностранных инвестиций, сообщает BNS со ссылкой на эстонский Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Речь идет о ситуациях, когда инвестор, не зарегистрированный в ЕС, приобретает контроль, активы или крупный пакет акций компании, работающей в секторах, важных для безопасности и общественного порядка Эстонии, или контролирующей критически важную инфраструктуру.

Достоверность иностранных инвестиций, их влияние на безопасность и общественный порядок, а также потенциальные риски будут оцениваться в каждом конкретном случае с учетом контекста и обстоятельств конкретной сделки.

"Оценка надежности иностранных инвестиций является одним из невоенных превентивных и сдерживающих инструментов обеспечения экономической безопасности, предотвращения, сдерживания и смягчения вмешательства в суверенитет Эстонии через экономику. Для предотвращения этой угрозы важно обеспечить независимость стратегических секторов экономики и выяснить происхождение инвестиций в этих секторах, сохраняя при этом привлекательность Эстонии как открытой инвестиционной среды", - пояснил эксперт по оценке надежности иностранных инвестиций TTJA Мадис Остра.