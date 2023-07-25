Банк России повысил прогноз по темпам роста потребкредитов на 2023 год до 13-17%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по темпам роста потребительских кредитов на 2023 год до 13-17%, заявил на пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Он отметил, что годовые темпы роста потребительских кредитов по итогам полугодия составляют 11,8%.

"Мы пересмотрели прогноз с 9-13%, сейчас 13-17%", - сказал он.

Данилов напомнил, что ЦБ для охлаждения темпов роста в этом сегменте с третьего квартала ужесточил макропруденциальные лимиты на выдачу высокорискованных потребкредитов.

"Будем смотреть и по необходимости дополнительно корректировать наш инструментарий", - заявил он.